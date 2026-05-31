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Wohnquartier Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse

Aschkelon, Israel
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ID: 37472
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

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Agamim Quarter - Magnificent 5-Zimmer-Penthouse mit großer Terrasse

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Aschkelon, Israel
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