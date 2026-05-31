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Wohnquartier Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam

Chadera, Israel
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ID: 37701
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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Neu zum Verkauf exklusiv bei RE/MAX Hadera im Ein Hayam Bezirk, mit einem unglaublichen Blick auf das Naturschutzgebiet! Ausgezeichnete kürzliche 5-Zimmer-Wohnung in Aqua Sea & Park, unterschrieben von renommiertem Entwickler Amram Avraham. Eigenschaften: - Eine Fläche von 125 m2 - Ein riesiger Wohnraum offen auf einem schönen Mirpeset von 16 m2 - Eine schöne geräumige Küche - Eine Master-Suite mit Meerblick und eigenem Bad - 19. Stock von 25 - 3 Zimmer für Kinder, einschließlich einer Mama - Shabbat Lift - Private Keller - Zwei Parkplätze! Das Gebäude verfügt über 3 Lifte, darunter 1 von Shabbat, einen Fitnessraum, einen Müllsauger im Obergeschoss, einen Empfangsraum für Bewohner. In der Nähe eines großen Parks, neue Geschäfte in der Nähe der Nachbarschaft und Ausfahrt zur Autobahn 2. Ca. 5 Gehminuten vom Meer entfernt! Eine ausgezeichnete Gelegenheit! Kontaktieren Sie uns Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Berufslizenz 313736

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