  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv

Wohnquartier Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$2,24M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37438
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 32

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Eine kürzlich erbaute Wohnung, ideal gelegen, nur wenige Schritte vom Strand und dem lebhaften Stadtzentrum von Tel Aviv entfernt. Neue 4-Zimmer-Wohnung mit Terrasse – Near the Dizengoff Centre 4 Zimmer, 83 m2 Geräumige sonnige Terrasse von 10 m2 Wohnzimmer mit offener Küche Parental Suite mit eigenem Bad Zusätzliche sichere Zimmer (Mamad) und ein weiteres Zimmer (3 insgesamt Zimmer) Zusätzliches Badezimmer mit Gästetoilette 2. Stock auf 6 mit Aufzug Privatparkplatz ( Robotic ) Dreifache Ausstellung - Süd / West / Nord Ideal zum Wohnen dort oder für eine Investition! Preis: 6,500.000 Nis

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Face au lac
Aschkelon, Israel
von
$692,250
Wohnviertel Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$2,39M
Wohnviertel Exceptionnel centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$22,000
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe localisation
Ra’anana, Israel
von
$2,45M
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$3,69M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,24M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 2 piEces 45m rue melchett emplacement idEal au centre de tel aviv
Wohnviertel 2 piEces 45m rue melchett emplacement idEal au centre de tel aviv
Wohnviertel 2 piEces 45m rue melchett emplacement idEal au centre de tel aviv
Wohnviertel 2 piEces 45m rue melchett emplacement idEal au centre de tel aviv
Wohnviertel 2 piEces 45m rue melchett emplacement idEal au centre de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel 2 piEces 45m rue melchett emplacement idEal au centre de tel aviv
Wohnviertel 2 piEces 45m rue melchett emplacement idEal au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,03M
VERKAUF – 2 Zimmer mit Parkplatz Im Herzen von Tel Aviv, in der Nähe von Sheinkin und Shouk HaCarmel, entdecken Sie eine Wohnung ideal in einem Gebäude. 45 m2 – 2 Stück 5. Stock, ruhig im Rücken Mamad oben Privatparkplatz Guardian und Fitnessraum. Geforderter Preis: 2 900 000 Ein seltene…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$2,99M
Exklusiver Verkauf: Micha Street, Old North, Quiet and Border View In einem geheimen Gebäude, typisch für Tel Aviv, im 2. Stock, eine schöne 2-Zimmer-Wohnung hell und gut erhalten. Wohnfläche von ca. 60 m2 + sonnige Terrasse von ca. 7 m2. Die Wohnung, im Licht gebadet, bietet großes Potenzi…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Alle anzeigen Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Chadera, Israel
von
$2,73M
BZH Neu exklusiv! RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert ein luxuriöses 6-Zimmer-Haus in der neuen Wohngegend von Givat Olga, etwa 200 Meter vom Meer entfernt! Ein neues Haus, eine einzigartige Wohnumgebung: - Neues Designhaus - 6 Zimmer mit 270 m2 Wohnfläche auf einem Grundstück …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen