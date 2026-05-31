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Wohnquartier Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

Chadera, Israel
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ID: 37506
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    HaNegev

Über den Komplex

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BZH Neu exklusiv! RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert ein luxuriöses 6-Zimmer-Haus in der neuen Wohngegend von Givat Olga, etwa 200 Meter vom Meer entfernt! Ein neues Haus, eine einzigartige Wohnumgebung: - Neues Designhaus - 6 Zimmer mit 270 m2 Wohnfläche auf einem Grundstück von ca. 230 m2 - Modernes und raffiniertes Interieur, in jedem Detail gedacht - Großes Wohnzimmer mit Blick auf die Außenseite - Ausgezeichnete koschere Küche mit einer großen zentralen Insel - Große helle Elternsuite - Geräumige Zimmer - Möglichkeit, ein Studio mit eigenem Eingang zu machen - Dach mit Meerblick! - Benutzerdefinierte Zimmer - Klimaanlage in jedem Zimmer - Smart home - Home Automation System - Zwei Parkplätze, Keller. Ein außergewöhnliches Gut! Der Traum, am Meer zu leben! Worauf wartest du? Ra'hel Benguiguigui – RE/MAX Professionals Hadera Berufsabschluss - 313736

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