  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Mini penthouse

Wohnquartier Mini penthouse

Jerusalem, Israel
von
$3,87M
;
Wohnquartier Mini penthouse
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37867
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Naftali, 8

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Luxus 4-Zimmer-Wohnung in Baka, Jerusalem. Eine seltene Gelegenheit direkt neben dem Park, im Herzen von Baka. Diese komplett renovierte und brandneue Wohnung erstreckt sich über 150 m2 und wurde nach höchsten Standards entworfen und fertiggestellt. Eigenschaften der Immobilie: 4 geräumige und sonnige Schlafzimmer - 3 moderne Badezimmer mit eleganten Oberflächen - luxuriöse koschere Küche mit 2 Öfen, 2 Waschbecken und 2 Geschirrspüler - 2 soukkah Balkone mit einem schönen Blick auf das Grün. Drei Ausstellungen mit natürlichem Licht - Sichere Parkplätze für das gesamte Gebäude - Mamad (Sicherheitsraum) - bereit zu bewegen. Mit seinen hellen offenen Räumen und High-End-Design bietet dieses Mini-Penthouse Komfort, Funktionalität und Stil. Dieses Hotel liegt nur einen kurzen Spaziergang von Cafés, Geschäften und kulturellen Attraktionen entfernt und vereint modernen Luxus und Charme eines der begehrtesten Gebiete Jerusalems. Preisanfrage: 10.900.000 nis.. virtueller Besuch Link auf Anfrage

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces en face de la cinematheque et a deux pas de rothschild livraison 30 mois
Tel-Aviv, Israel
von
$5,50M
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
von
$5,88M
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$3,68M
Wohnviertel Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$3,373
Sie sehen gerade
Wohnquartier Mini penthouse
Jerusalem, Israel
von
$3,87M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Alle anzeigen Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
von
$2,95M
ausschließlich zum Verkauf, im Bezirk Nahalat Yitzhak, 4 rue Binyamini, ruhige und zentrale Straße, in einem gut gepflegten Gebäude, im ersten Stock, einer Bruttofläche von ca. 102 m2, Wohnung von 4 Zimmern, geräumig und komfortabel, Dusche und 2 Toiletten, Warmwasser 24/7 und Fußbodenheizun…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa de charme a herzliya
Wohnviertel Villa de charme a herzliya
Wohnviertel Villa de charme a herzliya
Wohnviertel Villa de charme a herzliya
Wohnviertel Villa de charme a herzliya
Wohnviertel Villa de charme a herzliya
Herzlia, Israel
von
$7,80M
Seltene Gelegenheit – Charmante Villa in Herzliya. In einer ruhigen und grünen Straße gelegen, entdecken Sie diese schöne 6-Zimmer-Villa mit Komfort und Ruhe. Ideal gelegen in der Nähe von Schulen und Geschäften. Fläche : 181 m2 bewohnbar auf einem 330 m2 Grundstück. Eine hervorragende priva…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
von
$3,73M
Zum Verkauf – 3-Zimmer-Wohnung mit Meerblick Tour Frishman Fläche: 91 m2 + Terrasse: 12 m2 Boden: 11., nordöstliche Ausrichtung (Seeblick) Teile: • Geräumiges Wohnzimmer • Sicheres Zimmer (Mamad) • Master Suite mit Bad Badezimmer: 2. Parkplatz: Ja Keller: 12 m2 Im Turm: Fitnessraum, 24-Stu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen