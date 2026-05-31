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Wohnquartier Emplacement calme et pastoral

Jerusalem, Israel
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ID: 37761
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Borochov, 35

Über den Komplex

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4-Zimmer-Wohnung in Kiryat Yovel, in der Nähe des Bezirks Beit Vagan. Mit städtischem Erneuerungsprojektpotenzial (Pinouy-Binouy) - 60% der Miteigentümer haben bereits unterzeichnet. Eine echte Gelegenheit zu ergreifen!

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Jerusalem, Israel
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