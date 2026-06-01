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Wohnquartier 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37373
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    David Bloch, 22

Über den Komplex

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Neu im Verkauf ausschließlich, Im neuen Norden, in der Nähe des Rabin Square 22 Bloch Straße, renoviertes Gebäude In einem neuen Gebäude, das derzeit bewohnt ist Im 4. Stock mit offenem Blick Ferienwohnung 3 Zimmer von ca. 78 m2 + eine schöne und geräumige sonnige Terrasse von ca. 10 m2 Oma! Westseite, in natürlichem Licht gebadet Nord- und Westorientierung Eine Dusche und zwei Toiletten Ein Keller und ein sicherer Parkplatz sind in der Unterkunft enthalten.

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Tel-Aviv, Israel
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