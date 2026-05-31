  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee emplacement ideal

Wohnquartier Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee emplacement ideal

Netanja, Israel
von
$1,26M
;
Wohnquartier Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee emplacement ideal
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37585
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ausgezeichnete 4-Zimmer-Wohnung im 6. Stock, bietet ein geräumiges Interieur von 101,5 m2 und einen Balkon von 12 m2, ideal zum Genießen des Außen- und Naturlichts. Eigenschaften: • Innenfläche: 101,5 m2 • Balkon: 12 m2 • Drei komfortable Zimmer • Zwei moderne Badezimmer • Zwei Toiletten • Parkplatz inklusive • Neubau mit Werken bereits begonnen Umgebung und Nähe: • Ein paar Minuten vom Meer • In der Nähe aller Geschäfte, Supermärkte und wesentliche Dienstleistungen • Einfacher Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln • Schulen und Infrastruktur für Kinder in der Nähe • Wohngebiet, ideal für Spaziergänge und Entspannung

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Tel-Aviv, Israel
von
$7,06M
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
Wohnviertel Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Bat Yam, Israel
von
$887,500
Wohnviertel Herbert samuel 34 projet aura
Chadera, Israel
von
$834,250
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Netanja, Israel
von
$3,01M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee emplacement ideal
Netanja, Israel
von
$1,26M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
von
$3,20M
ALLGEMEINE BAT YAM Iconic Tower-- Sehr hochwertige Wohnanlage Gebäude: Turm von 41 Etagen Begleitende Bank: Mizrahi Tefahot Geplante Lieferung März 2030 Strand: ca. 800 m Zugang : in der Nähe Straßenbahn leben 15/20 Minuten von Tel Aviv Das Projekt Ein sehr hochwertiges Wohnprogramm in ei…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,38M
Neue 3-Zimmer-Wohnung 112m2 - Bayit Vegan, Jerusalem 3. Stock, Neubau Terrasse 8m2 soccah Wohnzimmer, Esszimmer, 1 Küche 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 2 Toiletten Klimaanlage, doud shemesh Bewaffnete Tür, Aufzug, Parkplatz Preis: 3.900.000 Für weitere Informationen, Fotos oder einen Besuc…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Alle anzeigen Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,56M
Netivot-Projekt Mordecai Khayat lädt Sie ein, die neue Presale zu entdecken Neue Wohnungen in Netivot! Entdecken Sie unser außergewöhnliches Projekt in einem brandneuen Komplex in Netivot, wo Komfort und Moderne sich treffen. 9-stöckiges Gebäude - Apartments mit 4 Zimmern, mit einer Fläch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen