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Wohnquartier Appartements a vendre a tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
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ID: 37625
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

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Schöne neue 5-Zimmer-Wohnungen 127 m2. Aufzüge. Terrasse von 12 m2. Offene Aussicht. Privatparkplatz. Klimaanlage. 10 Gehminuten von der Straßenbahn entfernt.

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Tel-Aviv, Israel
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