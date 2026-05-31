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Wohnquartier Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37769
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 25

Über den Komplex

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Sehr gesuchte Straße Ruhige und grüne Wohnanlage Offene Sicht Feine Mengen Wohnfläche 108m2 + 28m2 Terrasse

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Tel-Aviv, Israel
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