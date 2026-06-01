  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Tout le charme de lancien

Wohnquartier Tout le charme de lancien

Jerusalem, Israel
von
$3,90M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37127
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Dina, 8

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
? Wohnung zum Verkauf – Quartier Baka, rue Boaz In einer malerischen und ruhigen Gasse, in der Nähe von Cafés und Annehmlichkeiten, im Erdgeschoss eines charmanten arabischen Hauses, 3 Zimmer mit einer Fläche von ca. 90 m2, mit 2 Bädern mit WC + 1 unabhängige Toilette. Das Anwesen verfügt über einen eigenen Eingang und einen Innenhof von 30 m2 für exklusive Nutzung. Das Interieur hat ein paar Treppen und kann nach Bedarf geändert werden. Ein seltenes Anwesen in einem der begehrtesten Viertel Jerusalems.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Magnifique appartement de 4 pieces au centre ville de hadera
Chadera, Israel
von
$2,35M
Wohnviertel Penthouse 6 pieces neuf emplacement premium
Tel-Aviv, Israel
von
$6,59M
Wohnviertel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$5,30M
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m kiryat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$818,800
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tout le charme de lancien
Jerusalem, Israel
von
$3,90M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Wohnviertel A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Wohnviertel A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Wohnviertel A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Wohnviertel A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Wohnviertel A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,39M
In der Rue Mendele, einer der beliebtesten Adressen von Tel-Aviv, genießt dieses Apartment eine außergewöhnliche Lage nur wenige Schritte vom Strand, renommierten Hotels, Cafés und Unterhaltung in der Innenstadt und bietet eine ruhige Wohnanlage. Dies ist eine helle 3-Zimmer-Wohnung von 70 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Wohnviertel Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Wohnviertel Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Wohnviertel Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Wohnviertel Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Wohnviertel Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Wohnviertel Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Bat Yam, Israel
von
$890,000
Neubau am Meer. Lieferung innerhalb von 12 Monaten. RDJ mit privatem Garten - Privatparkplatz. Familienwohnung + Garten
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israel
von
$708,440
Zum Verkauf – Superb 3-Zimmer-Wohnung im Süden von Bat Yam Ideale Lage im Süden von Bat Yam, in einem kürzlich renovierten Gebäude. Voll renovierte Wohnung, perfekt für Wohnen, Investieren oder als Fuß-zu-Erde. Selten auf dem Markt und schnell zu greifen. Merkmale der Wohnung : • 3 moderne…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen