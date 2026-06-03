  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Projet neuf a bat yam de haut standing

Wohnquartier Projet neuf a bat yam de haut standing

Bat Yam, Israel
von
$2,30M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37350
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Israel Ben Tsiyon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
ALLGEMEINE BAT YAM Iconic Tower-- Sehr hochwertige Wohnanlage Gebäude: Turm von 41 Etagen Begleitende Bank: Mizrahi Tefahot Geplante Lieferung März 2030 Strand: ca. 800 m Zugang : in der Nähe Straßenbahn leben 15/20 Minuten von Tel Aviv Das Projekt Ein sehr hochwertiges Wohnprogramm in einer strategischen Lage von Bat Yam. Modernes Design, optimierte Volumina, Terrassen mit Meerblick/Stadtblick auf Boden, Orientierung und Typologie. Typologien verfügbar • Apartments 2, 3 und 4 Zimmer • Penthouses auf den oberen Etagen Dienstleistungen 5 Sterne ⭐ Schwimmbad ⭐ Sporthalle ⭐ Spa & Wellness ⭐ Dachausbau ⭐ rund um die Uhr ⭐ Konzession ⭐ Wohnraum ⭐ Coworking Spaces Anlagebedingungen • 20% bei Vertragsunterzeichnung • 41% 6 Monate vor der Schlüssellieferung • 39% bei Schlüssellieferung Details von Plan Plan A:3 Stück • 75 m2 + 15 m2 Terrasse • Süd/Ost / Nord Plan B: 2 Stück • 52 m2 + 6 m2 Terrasse • Nord/Ost Plan C:3 Stück • 75 m2 + 11 m2 Terrasse • West / Nord / Ost Plan D: 4 Stück • 97 m2 + 11 m2 Terrasse • Nord / West / Süd Plan E: 2 Stück • 52 m2 + 6 m2 Terrasse • Süd/West Plan F 4 Stück • 88 m2 + 12 m2 Terrasse • West / Süd / Ost Geschäftskontakt Mordecai Khayat Der Agences® – Spezialist für neue Projekte in Israel

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
von
$4,33M
Wohnviertel Rue lassalle proche mer produit rare
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Beau 3 pieces quartier agamim
Aschkelon, Israel
von
$555,575
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$4,49M
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,55M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
von
$2,30M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
von
$3,89M
Zum Verkauf! Einzigartiges Duplex-Penthouse in einem kürzlich erhaltenen Boutique-Gebäude Stellplatz der Wahl, in der Nähe der Shenkin Street, im Herzen von Tel Aviv Die neue Straßenbahnlinie ist nur 2 Gehminuten entfernt 140 m2 Wohnfläche 80 m2 private Dachterrasse Das Hotel liegt in e…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$3,83M
Momento netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, wen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israel
von
$4,44M
Neue / luxuriöse Villa von 300m2 + Garten und Spa außergewöhnliche Lage ausgezeichnete Qualität / Preis-Verhältnis Schwimmbad und Fitnessraum
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen