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Wohnquartier Exceptionnelle maison recente de 7 pieces au quartier park

Chadera, Israel
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ID: 37422
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    HaYarden, 14

Über den Komplex

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Exklusiv bei RE/MAX Hadera, einem seltenen Privathaus von 7 Zimmern zum Verkauf im HaPark Bezirk Hadera, einer ruhigen und sehr begehrten Gegend! Situation: Dieses einzigartige Haus befindet sich am Ende einer schönen Wohn-und ruhigen Straße, am Rande des Park Bezirks, sehr angenehm und gefragt, weil kürzlich, Familie und Grün... Eigenschaften: - Haus von 6 + 1 Zimmer, - Etwa 180 m2 auf einem Grundstück von 250 m2, - Großes, besonders geräumiges Wohnzimmer mit hoher Decke, - Schönes Essbereich, geeignet für großen Empfang! - koschere Küche, - XXL Master Suite, mit Parkett und Bad, - Mamad (Safe Room) im Erdgeschoss, - Großer ruhiger Garten mit einer schönen Terrasse! - Separates Zimmer, das als Keller oder Büro genutzt werden kann, - Individuelle Klimaanlage, - In Ordnung! Du musst nur reinkommen und unter den Zauber fallen! Preis: 4.790.000 Ra'hel 'Haya Benguigui RE/MAX Hadera Lizenz Nr. 313736 054-22-64-689

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