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Wohnquartier Netanya volume lumiere et mer a pied

Netanja, Israel
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ID: 37426
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 3

Über den Komplex

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Netanya verführt durch seine lebendige Umgebung zwischen Stränden, Spaziergängen und lebendigem Stadtleben. Jerusalem Street, nur 2 Minuten von den Stränden und dem Kikar entfernt, bietet diese Wohnung früher 5 Zimmer verwandelt in 4 Zimmer schöne Mengen über 130 m2. Das Hotel liegt auf der 7. Etage, es genießt eine schöne 16 m2 Mirpeset, ideal für die genießen im Freien das ganze Jahr über. ✔️ Parkplatz ✔️ Höhle ✔️ Großes Wohnzimmer ✔️ Familienpotential oder Nebenwohnsitz ✔️ Grand mamad Gartenfläche für Einwohner (sukkah) Eine echte Chance auf den Sektor.

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Netanja, Israel
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