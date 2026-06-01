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Wohnquartier Projet netivot ideal investisseur

Netivot, Israel
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ID: 37038
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    Yitzhak Shamir

Über den Komplex

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Netivot-Projekt Mordecai Khayat lädt Sie ein, die neue Presale zu entdecken Neue Wohnungen in Netivot! Entdecken Sie unser außergewöhnliches Projekt in einem brandneuen Komplex in Netivot, wo Komfort und Moderne sich treffen. 9-stöckiges Gebäude - Apartments mit 4 Zimmern, mit einer Fläche von 101 m2, plus zusätzlich 15 m2. - Inklusive: Keller und Parkplatz. 5-stöckiges Gebäude - Apartments mit 3 Zimmern, mit einer Fläche von 80 m2, plus zusätzlich 15 m2. - Inklusive: Keller und Parkplatz. Verkaufsbedingungen - Feste und Endpreise, ohne Indexierung. - Zahlungsmöglichkeit: 20% bei der Reservierung und der Rest bei der Schlüsselübergabe. - Bankgarantie inklusive. Eine boomende Nachbarschaft: Der Negev erweitert sich mit der Entwicklung der Infrastruktur, darunter ein Zug, der Tel Aviv und Jerusalem in weniger als 40 Minuten verbindet. Genießen Sie einen brandneuen Kunstpark ideal für Spaziergänge, sowie den Bau neuer Schulen und eine Synagoge. Komm live in der Stadt Tsadikim!

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