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Wohnquartier Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 37295
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRav Mutsafi, 6

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Neues Projekt Ramat Sharet Jerusalem, Grenze Bet Hagan Bestehend aus 2 Gebäuden von 19 Stockwerken und unter 7 Stockwerken, bestehend aus vielen Geschäften im Erdgeschoss, einem riesigen Terrassengarten, 3 Aufzüge jeder (einschließlich 2 von Shabbat), Wetten haknesset, Fitness-Studio... Lieferung Mai 2029 3 Zimmer 80m2 mit Terrasse von 10m2 3 Zimmer 85m2 mit Terrasse 10m2 3,5 Zimmer 86m2 mit Terrasse 10m2 Mit Keller und Parkplatz Preis ab 3.400.000 sh Über den Geschäften gibt es 3, 4 und 5 Zimmer-Wohnungen 4 Zimmer 97m2 mit 12m2 Terrasse mit Keller und 2 Parkplätze Preis ab 4.100.000 sh 5 Zimmer 120m2 mit Terrasse von 11m2 Preise pro Etage, ab 4.857.000 sh mit Keller und 2 Parkplätze 5 Zimmer mit 2 Parkplätzen und einem Keller 118m2 und 120m2 Terrasse Preis 6.200.000 sh Penthouse 6 Zimmer 133m2 mit schöner Terrasse von 133m2, Möglichkeit des Pools 6 Zimmer 156m2 mit schöner Terrasse von 130m2 Möglichkeit, einen Pool zu machen Preis 12,000,000 sh Zahlungsmethode: 20%-80% 15 % auf Unterschrift, die Balance, die in mehrere Male geteilt werden Hinweis: Preise können variieren (Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% MwSt. ist) Für weitere Informationen oder einen Besuch

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