  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe

Wohnquartier A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe

Tel-Aviv, Israel
von
$1,88M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37682
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 17

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zu verkaufen 3 Zimmer gehoben Straße Rambam mit offenem Blick * 3 Zimmer in einem Neubau * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkett, Doppelverglasungsfenster etc... * Mamad * Möglichkeit zum Verkauf mit Geräten ausgestattet Hohe Rentabilität im Falle der Vermietung Airbnb Auto hohe Nachfrage und Belegung Rate in diesem Bereich Eine identische Wohnung ist auch im 1. Stock zu verkaufen

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$6,50M
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$8,875
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$10,98M
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,55M
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$4,06M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,88M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Jerusalem, Israel
von
$3,302
In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem neuen Boutique-Gebäude mit renommierter Lob…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$2,65M
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen von Jerusalem. Dieses außergewöhnliche Immobilienprojekt in Kiriat Yovel bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer hochwertigen Residenz zu leben, die Komfort und Modernität kombiniert. Bestehend aus Wohnungen von 2 bis 5 Zimmern, ist di…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
von
$3,51M
ALLGEMEINE BAT YAM Iconic Tower-- Sehr hochwertige Wohnanlage Gebäude: Turm von 41 Etagen Begleitende Bank: Mizrahi Tefahot Geplante Lieferung März 2030 Strand: ca. 800 m Zugang : in der Nähe Straßenbahn leben 15/20 Minuten von Tel Aviv Das Projekt Ein sehr hochwertiges Wohnprogramm in ei…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen