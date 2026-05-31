  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement

Wohnquartier Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement

Tel-Aviv, Israel
von
$5,49M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37609
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Exklusives Wohnprojekt auf der Nahalat Benyamin Street: 5 Etagen Luxus-Boutique-Gebäude mit 23 Wohnungen und zwei außergewöhnlichen Penthouses mit Terrassen und privatem Jacuzzi. Apartments mit großzügiger Deckenhöhe und ordentlichen Oberflächen Ende 2028 Erhaltene Mittel Bankgarantien

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,93M
Wohnviertel Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel Penthouse 5 pieces neuf emplacement de choix bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,47M
Wohnviertel Magnifique
Aschkelon, Israel
von
$994,000
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
von
$7,81M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$5,49M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Alle anzeigen Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Chadera, Israel
von
$2,29M
Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera bietet Ihnen eine außergewöhnliche 4-Zimmer-Wohnung im Herzen des Hadera Parks! Eigenschaften: - Fläche von 105 m2 - 17. Stock von 19 - Ausgezeichnete Terrasse von 40 m2 - Voller Blick auf den Ecopark - Ein geräumiges und helles Wohnzimm…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Alle anzeigen Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Aschdod, Israel
von
$1,51M
Die seltene Perle!! Wohnung 5 Zimmer zum Verkauf in Marina mit herrlichem Blick auf das Meer von Ashdod im 7. Stock. Ein Parkplatz und ein Keller von 8 m2 vervollständigen diese Immobilie mit einem sicheren Wert. 2 Schritte vom Strand entfernt befindet sich die Synagoge in der Nähe von Cafés…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$5,40M
Exklusives Wohnprojekt auf der Nahalat Benyamin Street: 5 Etagen Luxus-Boutique-Gebäude mit 23 Wohnungen und zwei außergewöhnlichen Penthouses mit Terrassen und privatem Jacuzzi. Apartments mit großzügiger Deckenhöhe und ordentlichen Oberflächen Ende 2028 Erhaltene Mittel Bankgarantien
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen