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Wohnquartier Tres rare en centre ville de raanana piscinable

Ra’anana, Israel
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ID: 37114
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Shalom Aleichem, 6

Über den Komplex

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Schönes Ferienhaus. Sieben Zimmer. 3 Badezimmer. Vier Toiletten. Garten. Wir können dort einen Pool bauen. In einem toten Ende, sehr ruhig. In der Nähe von Hasharon College und Ostrovsky High School.

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Ra’anana, Israel
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