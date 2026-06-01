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Wohnquartier Special investisseur

Aschkelon, Israel
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ID: 37455
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

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In der Nachbarschaft von Neot Ashkelon, 4 Zimmer gemietet 3800 NIS zu ergreifen

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Aschkelon, Israel
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