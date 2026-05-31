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Wohnquartier Appartement en duplex de 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37854
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

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Verkauf: Duplex mit privatem Dach – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ In einem renovierten Gebäude mit Aufzug ? 5. Stock Einzigartige Duplex, 3 Zimmer mit einem sicheren Schlafzimmer (mamad) Ca. 100 m2 Wohnfläche + Privatdach von ca. 40 m2? ? Erste Ebene: Geräumiges Wohnzimmer Küche Großes sicheres Zimmer (mamad) Toiletten und Badezimmer ? Zweite Ebene: Luxuriöse Elternsuite Anziehen Zugang zu einem herrlichen Dach mit schöner Öffnung und viel Licht ☀️? Preis: 6,980.000

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Tel-Aviv, Israel
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