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Wohnquartier Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
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ID: 37747
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit mit permanenter Wache Geregelter Zugang und ruhige Wohnumgebung Ein beruhigender Rahmen für Sie und Ihre Lieben, ohne Kompromisse bei Ihrer Unabhängigkeit Ein echtes Nachbarschaftsleben, freundlich und warm Luxuslobby, Treffpunkt und Austausch Synagoge innerhalb des Wohnsitzes, Förderung von Gemeinschaftsbindungen Mensch-große Residenz, ideal für die Schaffung von Beziehungen während der Achtung der Privatsphäre von jedem Vollständige Autonomie, zu Hause, für immer Private Apartments von 2 bis 5 Zimmern, mit Balkon oder großer Terrasse Objekt in Tabou registriert: Sie sind vollständig im Besitz Ihrer Unterkunft Keine Servicepflicht: Sie wählen frei, was Sie brauchen, wenn Sie wollen A la carte Service, nach Ihren Wünschen Restaurant Sporthalle Medizinische Betreuung und Betreuung ➡️ Sie bleiben unabhängig, mit Lösungen an Ihren Fingerspitzen Eine ideale Lage Geschäfte und Einrichtungen in der Nähe Nur 20 Minuten vom Zentrum von Jerusalem entfernt Reduzierte Kondominiumladungen, ein seltener Vorteil für eine Residenz dieses Standes Die perfekte Kombination aus Sicherheit, Geselligkeit, Komfort und Freiheit. Ein Ort des Lebens für heute und für die Zukunft.

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