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Wohnquartier Cottage aquarelle ganim bet

Eilat, Israel
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01.06.26
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ID: 37201
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Eilat
  • Adresse
    Lotus

Über den Komplex

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Im Stadtteil Ganim Bet von Eilat, in der renommierten Aquarelle Residenz, am Rand der Wüste und dem Roten Meer, ein Boutique-Gebäude mit einem Gartenhaus zum Verkauf gegenüber dem Tal. Dieses Gebäude besteht aus 2 Stockwerken: ein Garten Erdgeschoss mit privatem Eingang von 140 m2 Wohngrundstück mit Garten von 250 m2, privater schneckenförmiger Pool und 4 Schlafzimmer, und ein Penthouse im 1. Stock mit eigenem Eingang, 140 m2 Wohnfläche, 4 Schlafzimmer und Dachboden von 140 m2 mit Jacuzzi mit Blick auf ein Paradies. Jeder Level hat seinen eigenen privaten Eingang und kann separat oder in einer einzigen Charge verkauft werden. Gartengrundpreis: NIS 3,750,000. Penthouse-Preis: NIS 3,650.000.

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