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Wohnquartier Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana

Ra’anana, Israel
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ID: 37452
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaYovel, 28 26

Über den Komplex

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Ausgezeichnetes 5-Zimmer-Duplex-Penthouse im Zentrum von Ra'anana. Außergewöhnliches Anwesen ideal in der Nähe von Schulen und Geschäften. Außergewöhnliche Terrasse von 25 m2 mit offenem Blick. Klimaanlage, Doppelverglasung, mamad, Panzertür, Shabbat Aufzug.

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Ra’anana, Israel
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