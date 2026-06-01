Wohnquartier A louer penthouse au coeur de neve tzedek

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Vermieten – Penthouse im Herzen von Neve Tzedek
Dieses außergewöhnliche Penthouse bietet früh im Januar seltene Außenräume, High-End-Finishs und unschlagbare Lage in einem der renommiertesten Viertel von Tel Aviv.
Details zum Objekt:
100 m2 Innenraum mit 55 m2 Terrasse + 50 m2 private Dachterrasse
4. Stock mit Aufzug
Sehr große Elternsuite
2 Schlafzimmer insgesamt (inkl. mamad)
2 Badezimmer + 3 Toiletten
Meerblick
High-End Materialien und Oberflächen
Miete: 25.000 pro Monat
Für weitere Informationen oder einen privaten Besuch kontaktieren Sie bitte Premium Real Estate.
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Tel-Aviv, Israel
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