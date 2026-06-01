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Wohnquartier Bien agence

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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

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??????? Verkaufen – Renoviertes Haus in Neve Dkalim, Ashkelon Charmantes Haus auf einer Ebene 3 Zimmer, erweitert in 4 Zimmer, komplett renoviert????? ✅ Land von 220 m2 ✅ Strategisches Viertel: am Ausgang der Stadt und in der Nähe des neuen Stadtteils Ir Ayin ✅ Ruhige und familiäre Umgebung ✅ Ideal für eine Familie oder Investition Eine seltene Gelegenheit in Ashkelon, schnell zu greifen! ?? Für weitere Informationen oder einen Besuch kontaktieren Sie uns jetzt.

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