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Wohnquartier Avec terrasse calme investi hauts plafonds

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37851
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herzl, 106

Über den Komplex

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Herzl Straße im Zentrum des Viertels Florentine, 3 Zimmer Wohnung von 80m2 mit Balkon im 1. Stock mit Aufzug, sehr schöne Höhe unter Decken ca. 3m, hervorragendes Potenzial, in der Nähe aller Cafés und Restaurants. BEL INVESTITIONEN

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Tel-Aviv, Israel
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