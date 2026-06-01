  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Harish
  4. Wohnquartier Projet neuf harish ideal investissement

Wohnquartier Projet neuf harish ideal investissement

Harish, Israel
von
$1,13M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37129
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Harish

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
HARISH PROJEKT – PREVENTIERTE Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandneues Vorverkaufsprojekt in der boomenden Stadt Harish zu präsentieren, ein Standort mit großem Potenzial! Im Herzen von Harish, in der Nähe von Schulen, Synagogen und Geschäften, wird dieses Projekt auch eine Einkaufsgalerie in der besten Teil der Stadt. Harish, nur 45 Minuten von Tel Aviv, 40 Minuten von Haifa und 30 Minuten von Kfar Saba und Raanana entfernt, ist heute Israels jüngste und vielversprechendste Stadt. Eingebettet in Naturwälder und mit direktem Zugang zur Autobahn hat sie derzeit 20.000 Einwohner und wird bis 2026 60.000 erreichen. Das Projekt im Detail: Eine moderne Anlage von 7 Etagen, deren Lieferung in 5 Jahren geplant ist. Nur 2 Zimmer Apartments über der Einkaufsgalerie: Zahlungsbedingungen sind für unsere ersten Kunden sehr vorteilhaft: 7% bei Vertragsunterzeichnung 18% nach Erhalt der Genehmigung 49% 6 Monate vor der Hauptlieferung 26% 1 Monat vor der Schlüssellieferung Verpassen Sie diese einmalige Gelegenheit nicht!

Standort auf der Karte

Harish, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aschdod, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Haut standing
Netanja, Israel
von
$1,53M
Wohnviertel Vue mer Eternelle
Aschkelon, Israel
von
$576,720
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Aschdod, Israel
von
$2,81M
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$4,40M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
von
$1,13M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$712,000
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel
Wohnviertel
Wohnviertel
Ra’anana, Israel
von
$2,88M
Luxus-Rojet in Ra Nur 20% bis zur Lieferung bezahlen. Das Projekt umfasst einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, einen Kinoraum und luxuriöse Geschäfte. Große Auswahl an Wohnungen und Penthouses zu außergewöhnlichen Vorverkaufspreisen, die nicht zurückkommen. Für weitere Informationen kontak…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Yam, Israel
von
$1,16M
Exklusiv zu verkaufen – Moderne Wohnung in Bat Yam Nur 2 Minuten von der Straßenbahn und 500 m vom Strand entfernt bietet dieses helle und renovierte Apartment eine außergewöhnliche Lage in der Nähe des Boulevard de l'Independance, seiner Grünflächen und seiner Dienstleistungen. Details de…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen