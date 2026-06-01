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Wohnquartier Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous

Chadera, Israel
von
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ID: 37440
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Golda Meir

Über den Komplex

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Neue Exklusivität in der Kategorie "COLLECTION" der französischsprachigen Abteilung von RE/MAX Hadera ✨BZH Träumen Sie von einem Familienhaus mit hohem Stehen in einem Wohngebiet mit Schwimmbad? Träume nicht! Das Haus ist für dich! ✨ Haus mit 5 Zimmern (178 m2) ✨ Auf einem Grundstück von ca. 500 m2 (selten!) ✨ majestätisches Wohnzimmer mit herrlicher Deckenhöhe! ✨ Schöne benutzerdefinierte Küche « Provence » Stil ✨ Dedizierter und heller Essbereich ✨ Master Suite im Erdgeschoss mit Poolblick! ✨ Obergeschoss: 3 zusätzliche Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer ✨ Insgesamt: 2 Duschräume und 3 Toiletten ✨ Individuelle Klimaanlage ✨ Große Außenterrasse mit Pergola ✨ Superb Schwimmbad von 50 m2!! ✨ Mehrere Außenräume, ein herrlicher Olivenbaum am Eingang! ✨ Ein großer privater Parkplatz ✨ Das Hotel liegt im Stadtteil Bialik/Chlomo, in der Nähe der Jahiva "Knesset Itz'hak" ✨ Ideale Lage, sehr gefragt: ruhig, Wohnanlage, in der Nähe des Stadtzentrums, ca. 15 Autominuten vom Meer ✨ Schulen, Kindergärten, Synagogen und Supermarkt in der Nähe zu Fuß! ✨ Schneller Zugang zu Straßen 4, 2, 6, Zug, Busse... ✨ Ganz einfach, ein Traumhaus! BZH, lass uns dir helfen, deins zu erkennen! Um einen Besuch zu organisieren: Ra'hel Benguigui, Direktor der Telefonabteilung von RE/MAX Hadera. Lizenz Nr. 313736

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