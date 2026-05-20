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Wohnquartier Tout le charme de lancien

Jerusalem, Israel
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ID: 36771
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Dina, 8

Über den Komplex

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? Wohnung zum Verkauf – Quartier Baka, rue Boaz In einer malerischen und ruhigen Gasse, in der Nähe von Cafés und Annehmlichkeiten, im Erdgeschoss eines charmanten arabischen Hauses, 3 Zimmer mit einer Fläche von ca. 90 m2, mit 2 Bädern mit WC + 1 unabhängige Toilette. Das Anwesen verfügt über einen eigenen Eingang und einen Innenhof von 30 m2 für exklusive Nutzung. Das Interieur hat ein paar Treppen und kann nach Bedarf geändert werden. Ein seltenes Anwesen in einem der begehrtesten Viertel Jerusalems.

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Jerusalem, Israel
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