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Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

Tel-Aviv, Israel
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06.05.26
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ID: 35836
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Basel, 34

Über den Komplex

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Zum Verkauf – Neue 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Parkplatz In einem neuen Gebäude gerade geliefert (vor einem Monat), entdecken Sie diese hervorragende 3-Zimmer-Fassade, im 2. Stock gelegen, bietet moderne Dienstleistungen und optimalen Komfort. Mit einer Fläche von 80 m2, komplett mit einem Balkon von 11 m2, wird die Wohnung dank ihrer Südlage in Licht gebadet. Die Volumina sind harmonisch und perfekt arrangiert, ideal für einen angenehmen Alltag. Es umfasst: Ein helles Wohnzimmer auf dem Balkon Zwei Schlafzimmer, darunter ein sicheres Zimmer (Mamad) Ein großes Badezimmer mit Badewanne Moderne und saubere Oberflächen Privatparkplatz im Keller Eine schlüsselfertige Immobilie, selten auf dem Markt, perfekt für einen Hauptwohnsitz oder eine qualitativ hochwertige Investition.

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