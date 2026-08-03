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Wohnquartier rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche

Jerusalem, Israel
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ID: 39663
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Beit HaArava, 35

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In einer ruhigen und Wohnumgebung entdecken Sie dieses prächtige Gartengeschoss, das komplett geschmackvoll renoviert wurde und 150 m2 Wohnfläche und einen privaten Garten von 250 m2 bietet, der wunderschön eingerichtet ist. ✨ Innenausstattung 5,5 Zimmer Wohnung, einschließlich Mamad Hochwertige Renovierung Große Elternsuite 3 moderne Badezimmer 3 Toiletten Schöne Wäsche Sporthalle von 20 m2 Weinkeller + Extrakeller ? Außenräume Garten von 250 m2 perfekt eingerichtet Prachtvolles Schwimmbad, ideal zum Entspannen Outdoor-Küche, um in aller Geselligkeit unterzubringen ? Zusatzleistungen 2 Parkplätze Bodenheizung Zentrale Klimaanlage Eine seltene Immobilie, die Prestige, modernen Komfort und außergewöhnliche Lebensqualität kombiniert, in der Nähe aller Annehmlichkeiten

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