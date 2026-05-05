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Wohnquartier 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl

Jerusalem, Israel
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ID: 36331
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    König-Georg-Straße, 50

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Rehavia / Shaarei Hesed – KKL 23 ✨ Apartment 4 Zimmer neu – 97 m2 ? Terrasse von 10 m2 ?️ Voll möbliert – High-End-Services ?️ Ferienwohnung ? 2. Stock mit Aufzug ? Privatparkplatz ? Soforteintrag

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Jerusalem, Israel
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