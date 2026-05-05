  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Yam, Israel
von
$2,70M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36333
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaGiborim, 17

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian Architects und Dana Oberson entworfene Projekt zeichnet sich durch ein raffiniertes Design, hochwertige gemeinsame Räume, eine Landschaft von Gil Dershman und ein ökologisches Niveau von 5281 – 3 Sternen aus. Die Bewohner genießen einen exklusiven Club, einen Fitnessraum, Spielplätze, Tiefgarage mit elektrischen Terminals und luxuriösen Eingangshallen. Ferienwohnungen und Oberflächen Die Apartments, von 3 bis 5 Zimmern und Penthouses, sind mit: • Intelligente Heimautomatisierung und VRF-Klimaanlage • High-End Küche mit Quarzarbeitsplatte • Elektrische Rollläden, Designtüren und Feinsteinzeugböden • Gekühlte Badezimmer mit hochwertigen Armaturen und rutschfesten Oberflächen • Vorbereitung für Heimkino und Elektroladestation Fortschritt und Bedingungen • Bewilligungen, laufende Arbeiten • Banker: Bank Hapoalim • Geplante Lieferung: 30. April 2029 • Günstige Zahlungsmethoden: kein Interesse oder Index (20% auf Signatur, 30% auf Promotorkredit, 45% auf Lieferung, 5% auf Schlüssellieferung) • Tidhar Herstellergarantie – 10 Jahre

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Israel
von
$997,100
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$3,31M
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$3,88M
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$4,49M
Wohnviertel Affaire exceptionnelle grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Chadera, Israel
von
$774,020
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$2,70M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanja, Israel
von
$2,873
Nitza Street, Netanya Diese Wohnung ist ideal für Liebhaber des Meeres, nur wenige Schritte von der schönen Wanderung von Netanya entfernt. In der Nähe von Cafés, Restaurants, Supermärkten und dem Strand. Wohnung Details : • HaTerrassa Gebäude, gegenüber dem Meer • Standhaus mit 3 Aufzügen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Alle anzeigen Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$659,100
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Jerusalem, Israel
von
$1,521
Sehr schöne zwei Stücke gut arrangiert. Separate Toiletten und Badezimmer. Außenterrasse. Komplett renovierte Wohnung mit modernen und neuen Einrichtungen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen