  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Magnifique 4 pieces renove immeuble renove

Wohnquartier Magnifique 4 pieces renove immeuble renove

Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36353
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bograshov, 47 mslwl

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Einfache 4 Zimmer renoviert, möbliert und ausgestattet. 3 große Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Erneut bauen. Sieben Minuten vom Strand entfernt.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,84M
Wohnviertel Quartier city duplex 4 pieces
Aschkelon, Israel
von
$564,460
Wohnviertel Bonne occasion
Aschdod, Israel
von
$760,500
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
von
$895,700
Wohnviertel Au centre
Jerusalem, Israel
von
$591,500
Sie sehen gerade
Wohnquartier Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf a hadera
Wohnviertel Projet neuf a hadera
Wohnviertel Projet neuf a hadera
Wohnviertel Projet neuf a hadera
Wohnviertel Projet neuf a hadera
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf a hadera
Wohnviertel Projet neuf a hadera
Chadera, Israel
von
$2,74M
Neues Programm in Hadera: eine strategische Lage zwischen Tel Aviv und Haifa. Sie suchen ein neues Projekt a hadera Eine neue und außergewöhnliche Adresse im Herzen der Stadt Mordecée Khayat lädt Sie ein, dieses großartige, neue Wohnprojekt im Stadtzentrum zu entdecken. Drei moderne Gebäud…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Tel-Aviv, Israel
von
$1,55M
In einem neuen Gebäude des Stehens, 3 Zimmer-Wohnung 78m2 Wohnfläche mit Privatparkplatz. Lieferung in 2 Monaten! Zu erfassen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique maison
Wohnviertel Magnifique maison
Wohnviertel Magnifique maison
Wohnviertel Magnifique maison
Wohnviertel Magnifique maison
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique maison
Wohnviertel Magnifique maison
Jerusalem, Israel
von
$6,15M
Schönes Haus 7 Zimmer (300 m2) auf 3 Stockwerken mit privatem Aufzug, privater Garten (175 m2), schöne Dachterrasse (100 m2), ruhig, pastoral und grün, 2 Parkplätze, 2 große Keller, Keller, Recht auf Bau
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen