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Wohnquartier Bien situe

Jerusalem, Israel
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Wohnquartier Bien situe
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ID: 35844
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    San Martin, 19

Über den Komplex

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Wohnung in sehr gutem Zustand, teilweise möbliert, in der Nähe der öffentlichen Verkehrsmittel, sehr empfehlenswert.

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Jerusalem, Israel
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