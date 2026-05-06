  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam

Wohnquartier Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam

Bat Yam, Israel
von
$1,42M
;
Wohnquartier Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36010
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Herzl, 88

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Penthouse in einem sehr gesuchten Ort. Ruhige Straße, komplett renoviertes Gebäude mit Aufzug und Parkplatz. Perfekt für eine Mietinvestition oder dort zu wohnen.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Aschdod, Israel
von
$1,45M
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$625,300
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Chadera, Israel
von
$2,60M
Wohnviertel Appartement a louer a mamilla
Jerusalem, Israel
von
$13,520
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$3,211
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,42M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Baka appartement de caractere a louer
Wohnviertel Baka appartement de caractere a louer
Wohnviertel Baka appartement de caractere a louer
Wohnviertel Baka appartement de caractere a louer
Wohnviertel Baka appartement de caractere a louer
Alle anzeigen Wohnviertel Baka appartement de caractere a louer
Wohnviertel Baka appartement de caractere a louer
Jerusalem, Israel
von
$10,000
In einem 3-Wohnungsbau Wohnung voller Charakter, hell, umgeben von Grün, mit hohen Decken Architekturdesign Voll möblierter Hochstand 1. Stock (ca. 20 Schritte) 2 Stück + Zwischengeschoss 80 m2 (einschließlich Zwischengeschoss) 3 Balkone – 12 m2 Garten gemeinsam mit dem Gebäude 2 Badez…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,12M
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kika…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,37M
VERKAUF Entdecken Sie diese schöne Wohnung in einem renovierten historischen Gebäude, nur 100 Meter vom Meer entfernt. Eigenschaften: • Fläche: 80 m2 + Balkon von 5 m2 • Etage: 2. mit Aufzug • Arrangement: 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer • Parkplatz: 2 Plätze Ruhige Straße in der Nähe des Royal…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen