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Wohnquartier A louer immeuble neuf entree debut janvier

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35962
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

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Vermieten - Neubau - Eingang Anfang Januar Schöne moderne Wohnung in einem neuen Hochhaus, ab Anfang Januar erhältlich. Details zum Objekt: • 3 Zimmer (2 Schlafzimmer + Wohnzimmer) • Balkon • Neues Gebäude • Helle Wohnung mit einem gut durchdachten Arrangement Preis: 14.000 Kontaktieren Sie uns für ein Video oder einen Besuch. Premium Immobilien Gebühren der Agentur : 1 Monat + Mehrwertsteuer Lizenznummer: 31928721

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