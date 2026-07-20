  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement a louer 2 pieces 55 m bet hakerem jerusalem 1er etage terrasse 8 m sans souccah dans immeuble neuf de 4 etages

Wohnquartier Appartement a louer 2 pieces 55 m bet hakerem jerusalem 1er etage terrasse 8 m sans souccah dans immeuble neuf de 4 etages

Jerusalem, Israel
von
$2,132
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38547
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Megadim, 24

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces en face de la cinematheque et a deux pas de rothschild livraison 30 mois
Tel-Aviv, Israel
von
$1,80M
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$521,520
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Aschkelon, Israel
von
$623,200
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$3,12M
Wohnviertel Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a louer 2 pieces 55 m bet hakerem jerusalem 1er etage terrasse 8 m sans souccah dans immeuble neuf de 4 etages
Jerusalem, Israel
von
$2,132
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 3 maisons separees construites
Wohnviertel 3 maisons separees construites
Wohnviertel 3 maisons separees construites
Wohnviertel 3 maisons separees construites
Wohnviertel 3 maisons separees construites
Alle anzeigen Wohnviertel 3 maisons separees construites
Wohnviertel 3 maisons separees construites
Jerusalem, Israel
von
$3,44M
Ausschließlich neu zum Verkauf In einer der begehrtesten und schönsten Viertel Jerusalems wird im authentischen und pastoralen Ein Kerem ein Anwesen von außergewöhnlicher Schönheit angeboten. Landfläche: 725 Meter 3 separate Häuser gebaut, insgesamt 321 Meter gebaut Privater Parkplatz Mar…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse a renover proche mer
Wohnviertel Penthouse a renover proche mer
Wohnviertel Penthouse a renover proche mer
Wohnviertel Penthouse a renover proche mer
Wohnviertel Penthouse a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,05M
Penthouse mit Dachterrasse zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße von Kerem Hateimanim, nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Gebäude im Renovierungsverfahren, mit Zusatz eines Aufzugs. Wohnung komplett zu renovieren. Vierter Stock auf 4. 4 Zimmer, 2 Badezimmer, 3 W.C. 135m2 + 37m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer bien agence bon emplacement dans un bel immeuble etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bien agence bon emplacement dans un bel immeuble etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bien agence bon emplacement dans un bel immeuble etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bien agence bon emplacement dans un bel immeuble etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bien agence bon emplacement dans un bel immeuble etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bien agence bon emplacement dans un bel immeuble etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer bien agence bon emplacement dans un bel immeuble etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer
Herzliya, Israel
von
$1,31M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen