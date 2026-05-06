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Wohnquartier Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35993
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tirza, 7

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ZU VERKAUFEN – 2 TEIL – AMERICAN COLONY – TEL-AVIV Ferienwohnung 50 m2 + Terrasse 7 m2, in neuem Hochhaus Gelegen im 1. Stock, in absoluter Ruhe, Geisterdorf in der Mitte der Stadt Helles Wohnzimmer mit offener Küche Geräumiges Zimmer (mamad inbegriffen) Zu Fuß: Alma Strand, Jaffa, Neve Tzedek, rote Linie Straßenbahn Mietobjekt 7.500 / Monat – ideale Investition oder Fuß-zu-Erde Preis: 3.400.000 (Flexibilität möglich)

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Tel-Aviv, Israel
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