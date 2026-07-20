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Wohnquartier Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent

Ra’anana, Israel
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ID: 38295
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Atidim

Über den Komplex

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4-Zimmer-Wohnung im 4. Stock eines neuen Gebäudes. ✔️ 125 m2 Wohnfläche ✔️ Großes Wohnzimmer ✔️ Mamad ✔️ Schöne offene Küche mit Insel ✔️ Terrasse von 12 m2 ✔️ Roboterparken Die Immobilie ist derzeit für 2 Jahre bei 8.000 vermietet Eine angenehme und helle Wohnung, ideal für Investitionen und ein zukünftiges Hauptwohnungsprojekt.

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Ra’anana, Israel
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