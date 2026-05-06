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Wohnquartier Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

Aschkelon, Israel
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ID: 35553
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

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In Bat-Yam eine 4-Zimmer-Wohnung mit Meerblick, investiert, sehr guter Zustand

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Aschkelon, Israel
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