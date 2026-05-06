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Wohnquartier Superbe 3 pieces dans un projet neuf pret dans 6 mois a cote du parc

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35737
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Antigonus, 7

Über den Komplex

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Zum Verkauf ausschließlich auf der Antigonus Street, in der Nähe von Hayarkon Park und Kikar Milano. Ausgezeichnete 3 Zimmer mit 62m2 + 10 m2 Balkon. Das Hotel liegt im 4. Stock eines Gebäudes derzeit renoviert, bereit in 6 Monaten. 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Offener Blick und sehr hell.

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Tel-Aviv, Israel
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