Wohnquartier Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv

Tel-Aviv, Israel
von
$31,35M
;
13
ID: 33911
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

In Tel-Aviv aus der 47. Etage des legendären Gindi TLV-Turms verkörpert dieses außergewöhnliche Penthouse die Spitze des modernen Wohn-Luxus. In Anbetracht des Juwels des Projekts bietet es etwa 900 Quadratmeter Innenraum, ergänzt durch eine große Terrasse von etwa 360 Quadratmetern, mit spektakulärem Panoramablick auf das Mittelmeer, die städtische Skyline und den Horizont. Ein wahres architektonisches Manifest einer seltenen Ebene, das Penthouse kombiniert visionäres Design, unter den höchsten Baustandards, High-End-Materialien und fortschrittliche Heimautomatisierungstechnologien. Durch seine Größe und Höhe ist es eine der außergewöhnlichsten Residenzen, die jemals in der israelischen Stadtlandschaft gebaut wurden. Das von dem international renommierten Architekten Pitsou Kedem entworfene Projekt beruht auf der Fluidkontinuität zwischen Innen- und Außenbereich. Eine skulpturale architektonische Sprache, gekennzeichnet durch beeindruckende Proportionen und breite Buchtfenster von Boden bis Decke, überflutet die Räume des natürlichen Lichts und integriert die Stadt und das Meer mit dem täglichen Lebenserlebnis. Die private Terrasse bietet einen Pool von etwa 28 Quadratmetern, über der Stadt suspendiert, bietet eine seltene Empfindung von Offenheit und Gelassenheit, nur für eine solche Höhe zugänglich. Hauptmerkmale: • Vorgesetzte Schale mit genehmigten Architekturplänen • Sechs Teile mit flexibler Konfiguration und nach Bedarf des Käufers anpassbar • Sicherer Innenraum • Advanced Home Automation System • Zwei private Speicherplätze • Fünf dedizierte Parkplätze Die Bewohner des Komplexes Gindi TLV profitieren von einem kompletten Wohn-Ökosystem, darunter ein privater Landschaftspark, Bildungseinrichtungen, ein Fitness- und Wellnesscenter, eine Business-Lounge, sichere Tiefgaragen und 24-Stunden-Sicherheitsdienste. Die Unterkunft befindet sich in einer Fußgängerzone von den wichtigsten kulturellen, kommerziellen und Lifestyle-Hubs von Tel Aviv, einschließlich der TLV Fashion Mall, der Sarona Markt, Rothschild Boulevard, Habima Square, der Tel Aviv Cinematheque und der Carlebach Straßenbahnstation.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Tel-Aviv, Israel
von
$31,35M
