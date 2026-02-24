  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon

Wohnquartier Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon

Tel-Aviv, Israel
von
$16,30M
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33904
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Außergewöhnliche Penthouse-Villa genießt eine privilegierte Lage mit Blick auf den Park Yarkon, mit Panoramablick auf den Park, das Mittelmeer und die Stadtlandschaft. Das Hotel liegt ideal im Herzen von Tel-Avivs begehrten Stadtteil Old North und bietet einen Spaziergang zum Hafen von Tel-Aviv, dem Strand und vielen Cafés, Restaurants und Geschäften – alles in einer grünen, ruhigen und raffinierten städtischen Umgebung. Es ist eine seltene Residenz im urbanen Maßstab, kombiniert Intimität, großzügige Volumen und sorgfältige architektonische Gestaltung. Das Penthouse entwickelt ca. 380 m2 über den fünften und sechsten Stock und verfügt über direkten Zugang über einen sicheren und codierten Aufzug. Das Interieur verfügt über fünf Schlafzimmer, darunter eine große Master-Suite, zwei große Wohnzimmer, drei voll ausgestattete Küchen und zwei gesicherte Zimmer (mamad). Die Wohnräume zeichnen sich durch hohe Decken, eine Hängetreppe, breite zenithale Fenster, vier unabhängige Eingänge und ein architektonisches Konzept aus, das das Gefühl einer privaten Villa bietet, die über der Stadt hängt. Das Anwesen verfügt über drei Terrassen von insgesamt ca. 90 m2, die die Wohnräume erweitern und eine natürliche und harmonische Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich schaffen. Es umfasst auch drei Standardparkplätze und einen privaten Abstellraum. Eine seltene Gelegenheit, eine prestigeträchtige Residenz mit einer behaupteten Präsenz in einem der gefragtesten und qualitativen Standorte in Tel Aviv zu erwerben.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Herzliya, Israel
von
$1,77M
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Aschkelon, Israel
von
$695,970
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
von
$830,775
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Wohnviertel Bureau a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$5,330
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$16,30M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra’anana, Israel
von
$1,75M
Sehr neuer Gebäude von 6 Etagen. Charmantes Duplex mit 5 Zimmern von 158 m2 Netto ( 178 m2 Brutto) und 3 Bädern. Terrasse von 23 m2. Ansicht deaktivieren. Schöne versteckte Küche. 4 Schlafzimmer enthalten mamad. ein echter Pepetit im Stadtzentrum. auf Ebene 1: Wohnzimmer/Esszimmer/Küche/Mama…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Zu verkaufen – Lev Hair, Tel Aviv – Simtat Laan Entdecken Sie dieses charmante Apartment im Herzen von Lev Ha Simtat Laan ist eine seltene Perle: eine kleine Wohngasse, diskret und friedlich, gesucht von Kenner. Ein paar Schritte von den großen lebhaften Straßen entfernt, bietet es absolut…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse 5 etoiles
Wohnviertel Penthouse 5 etoiles
Wohnviertel Penthouse 5 etoiles
Wohnviertel Penthouse 5 etoiles
Wohnviertel Penthouse 5 etoiles
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse 5 etoiles
Wohnviertel Penthouse 5 etoiles
Jerusalem, Israel
von
$2,32M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen