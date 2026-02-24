Wohnquartier Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Außergewöhnliche Penthouse-Villa genießt eine privilegierte Lage mit Blick auf den Park Yarkon, mit Panoramablick auf den Park, das Mittelmeer und die Stadtlandschaft. Das Hotel liegt ideal im Herzen von Tel-Avivs begehrten Stadtteil Old North und bietet einen Spaziergang zum Hafen von Tel-Aviv, dem Strand und vielen Cafés, Restaurants und Geschäften – alles in einer grünen, ruhigen und raffinierten städtischen Umgebung. Es ist eine seltene Residenz im urbanen Maßstab, kombiniert Intimität, großzügige Volumen und sorgfältige architektonische Gestaltung.
Das Penthouse entwickelt ca. 380 m2 über den fünften und sechsten Stock und verfügt über direkten Zugang über einen sicheren und codierten Aufzug. Das Interieur verfügt über fünf Schlafzimmer, darunter eine große Master-Suite, zwei große Wohnzimmer, drei voll ausgestattete Küchen und zwei gesicherte Zimmer (mamad). Die Wohnräume zeichnen sich durch hohe Decken, eine Hängetreppe, breite zenithale Fenster, vier unabhängige Eingänge und ein architektonisches Konzept aus, das das Gefühl einer privaten Villa bietet, die über der Stadt hängt.
Das Anwesen verfügt über drei Terrassen von insgesamt ca. 90 m2, die die Wohnräume erweitern und eine natürliche und harmonische Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich schaffen. Es umfasst auch drei Standardparkplätze und einen privaten Abstellraum.
Eine seltene Gelegenheit, eine prestigeträchtige Residenz mit einer behaupteten Präsenz in einem der gefragtesten und qualitativen Standorte in Tel Aviv zu erwerben.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
