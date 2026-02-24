  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Projet de qualite

Aschkelon, Israel
von
$627,000
20.02.26
$627,000
16.03.25
$561,800
24.02.25
$563,400
04.02.25
$554,200
26.12.24
$556,200
;
9
ID: 23598
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Aschkelon, Israel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Aschdod, Israel
von
$1,99M
Wohnviertel Penthouse de reve
Jerusalem, Israel
von
$1,59M
Wohnviertel Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Aschdod, Israel
von
$3,14M
Wohnviertel Neuf
Aschkelon, Israel
von
$501,600
Wohnviertel Haut standing
Aschkelon, Israel
von
$846,450
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Chadera, Israel
von
$2,41M
BZH Neu exklusiv! RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert ein luxuriöses 6-Zimmer-Haus in der neuen Wohngegend von Givat Olga, etwa 200 Meter vom Meer entfernt! Ein neues Haus, eine einzigartige Wohnumgebung: - Neues Designhaus, - 6 Zimmer mit 270 m2 Wohnfläche auf einem Grundstück…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
VERKAUF Entdecken Sie diese schöne Wohnung in einem renovierten historischen Gebäude, nur 100 Meter vom Meer entfernt. Eigenschaften: • Fläche: 80 m2 + Balkon von 5 m2 • Etage: 2. mit Aufzug • Arrangement: 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer • Parkplatz: 2 Plätze Ruhige Straße in der Nähe des Royal…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Top affaire
Wohnviertel Top affaire
Tel-Aviv, Israel
von
$658,350
Ausgezeichneter Fall! 4-Zimmer-Wohnung aus einem Verkauf durch einen Gerichtsverwalter. Erfordert vollständige Renovierung. Tolles Potenzial. Eine echte Gelegenheit, nicht zu verpassen!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
