  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable

Wohnquartier Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable

Aschdod, Israel
von
$1,47M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33665
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Schöne Wohnung in einem neuen Gebäude, 5 Zimmer verwandelt in 4, bei "Youd Alef" rue Kineret. Unbeobachteter Meerblick, sonnig, hoher Standard. Nicht ernst zu nehmen

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,95M
Wohnviertel Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Aschkelon, Israel
von
$617,595
Wohnviertel Dans rue calme
Aschkelon, Israel
von
$517,275
Wohnviertel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$7,838
Sie sehen gerade
Wohnquartier Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Aschdod, Israel
von
$1,47M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,60M
Dieses Apartment befindet sich in der Frishman Street, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt und bietet eine außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv. Die sehr begehrte Straße bietet sofortigen Zugang zu Stränden, Cafés, Restaurants und renommierten Hotels, während weiterhin angenehm …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Wohnung zum Verkauf in Baka, Bostan Bezirk, 4-Zimmer-Wohnung in einem charmanten Gebäude an der Bamberger Straße Geräumige 114m2, Soucca Balkon, Shabbat Aufzug, 2 Parkplätze, Abstellraum, mamad
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
von
$4,389
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen