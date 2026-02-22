  1. Realting.com
  Israel
  Eilat
  Wohnquartier Cottage aquarelle ganim b

Eilat, Israel
$1,21M
8
ID: 33387
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  Grundstück
    Israel
  Region / Bundesland
    Südbezirk
  Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  Stadt
    Eilat

Über den Komplex

Im Bezirk Ganim Bet d Eilat in der berühmten Residenz Aquarelle, am Rande der Wüste, und das rote Meer in einem Boutique-Gebäude, Cottage in Garden Rez zum Verkauf gegenüber dem Tal. Dieses Gebäude besteht aus 2 Stockwerken, d 1 Garden Rez mit privatem Eingang von 140 m2 Oberfläche Habitable von vollem Fuß mit einem Garten von 250 m2, + privatem Schnecken-förmigen Pool und 4 Schlafzimmer Chabr , und ein Penthouse im 1. Stock mit eigenem Eingang. ein Wohnbereich von 140 m2, und 4 chbre ein Bett + sein Dach von 140 m2 mit Jacuzzi mit Blick auf ein Paradies. jeder Level hat seinen eigenen privaten Eingang und kann separat oder in einer einzigen Charge verkauft werden. der Preis des Gartens Rez : 3,850,000 nis der Preis des Penthouse : 3,750,000 nis

Eilat, Israel
