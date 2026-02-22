Wohnquartier A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
BZH
RE/MAX Hadera von Ra
Eigenschaften:
- Ein 4-Zimmer-Wohnung (3 Schlafzimmer) von 107 m2,
- Ja. Im 4. Stock mit Shabbat Aufzug,
- Ein schöner Wohnraum mit Blick auf eine sonnige Terrasse von ca. 12 m2,
- Eine schöne moderne und Designküche mit viel Stauraum für das Wohnzimmer geöffnet,
- Eine Master-Suite mit eigenem Bad,
- 2 weitere Kinderzimmer mit einem gesicherten,
- Ja. Insgesamt: 2 Badezimmer und 2 Toiletten,
- Klimaanlage, Home Automation System,
- Ja. Zusätzlich: ein privater Keller,
- Tiefgarage!
Die Wohnung befindet sich in einer sehr hochstehenden Residenz, mit einem privaten Außenbereich, einer großen, luxuriösen Lobby und einem ausgestatteten Fitnessraum!
Was ist mit seiner Lage? Ideal! Über dem Beth 'Habad-Franophon, der französischen Bäckerei "Le Moulin Doré", nur wenige Gehminuten vom Einkaufszentrum Mixx, den Gängen, den Bussen, etwa 10/15 Autominuten vom Bahnhof und dem Meer entfernt.
Ein sehr hochwertiges Produkt! Ein ausgezeichnetes Produkt für Heim- oder Mietinvestitionen! Schnell zu ergreifen!
Worauf wartest du?
Kontaktieren Sie uns:
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Berufslizenz 313736.
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
