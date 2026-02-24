  1. Realting.com
Wohnquartier Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Givat Shmuel, Israel
$806,949
2
ID: 33907
Letzte Aktualisierung: 23.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Givat Shmuel

Über den Komplex

Givat Shmuel: Strategische Gelegenheit im Herzen von Gush Dan Givat Shmuel liegt im Zentrum von Gush Dan, in der Nähe von Tel Aviv und den wichtigsten wirtschaftlichen Zentren, genießt eine starke Mietnachfrage und ständige Stadtentwicklung. 50m2+15m2 Terrasse Premium Residence: Ferienwohnungen 2–3 Zimmer Ideales Format für schnell drehende Mietinvestitionen. Unterschiedliche Vorteile: ✔ Sporthalle ✔ Pilates Studio ✔ Spielraum ✔ Dachboden mit Jacuzzi ✔ Dynamische städtische Umwelt Warum hier investieren? • 2–3 Stück Typologie = am meisten gesuchtes Produkt Strategische Lage im israelischen Wirtschaftsgebiet Moderne Residenz mit Dienstleistungen = langfristige Bewertung Ein Immobilienvermögen, das zwischen Mietertrag und Mehrwertpotenzial ausgewogen ist. Rate Raster und Simulationen auf Anfrage

Standort auf der Karte

Givat Shmuel, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

